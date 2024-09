As mensagens deste sábado para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste sábado (21) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Cortar relações com quem nos incomoda ou tenta prejudicar nem sempre é a melhor solução; caso contrário, corremos o risco de nos isolar do mundo. É importante aceitar nossas imperfeições e as dos outros.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot de hoje destaca a importância da gratidão. Ela eleva nossa vibração e, quando isso acontece, os ‘milagres’ começam a acontecer.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

O Tarot destaca que, às vezes, parece que a vida está cheia de problemas e que reclamar seria a única solução. No entanto, é preciso manter a cabeça centrada e resolver um desafio de cada vez. Só assim será possível superar esta fase.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Agora pode ser um bom momento para mudar algo na sua mente que já não faz sentido. Como consequência, seu modo de agir e estar também mudará, trazendo mudanças externas.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot indica: Existem muitas coisas que os olhos não veem, mas que o coração sente e descobre com muito mais facilidade. Então, é necessário escutar.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

O Tarot pede que você não se sinta culpado por ansiar por mais momentos de ócio e prazeres. Eles fazem parte! Você tem todo o direito. Divirta-se, faça algumas loucuras saudáveis, experimente coisas novas.

Com informações do site Selfie PT