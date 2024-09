O xamã mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Áries – Carta do Pavão

Momento em que a vida deve ser celebrada com amor, abundância e generosidade. Prefira gastar seu tempo com aquilo que é bom e as conexões que o engradecem, acalentando principalmente seu coração. Compartilhe o carinho e saiba como encontrá-lo no outro.

Touro – Carta da Vaca

Momento de prestar a atenção na maneira como nutre corpo, mente e espírito. Pois assim poderá tomar decisões melhores. É hora de renascer e e não se distrair mais com aquilo que não o leva a nenhuma mudança positiva.

Gêmeos – Carta do Castor

É hora de comprovar o interior e as verdadeiras intenções das pessoas para não dar mais passos em falso. É hora de construir sua vida em sólidos firmes e não se deixar levar sempre pela espera de que algo mude para melhorar com o tempo; tome a iniciativa para ser mais concreto agora mesmo.

Câncer – Carta do Porco

Use sua mente e coração para o bem, respeitando mais a si mesmo e aos outros. É momento de ter diálogos sinceros e reflexivos, evitando dar voltas em armadilhas que certamente machucarão alguém mais tarde.