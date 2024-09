A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Leão – Carta O Juízo Final

Um segredo será descoberto ou uma verdade revelada o surpreenderá bastante. É hora de não esconder mais a realidade ou temê-la. Lembre-se de que uma terceira pessoa pode estar envolvida e carregar as informações que chegam com ela.

Virgem – Carta A Roda da Fortuna

Uma missão importante surgirá em seu caminho ou será libertada e é o seu momento de compreender como agir para que tudo saia bem. A importância disso será grande e não pode ser levado como brincadeira.

Libra – Carta Os Amantes

ANÚNCIO

Mudança importante que chegará com uma energia nunca sentida antes: acredite na sua capacidade de realização e aumente sua disposição para fazer isso dar certo em sua vida. Uma força poderosa estará ao seu lado, mas é necessário cultivar a confiança em si mesmo.

Escorpião – Carta O Diabo

O amor ou as relações que podem florescer em seu peito agora pedem cautela. Não entre em dinâmicas tóxicas ou siga a linha da intensidade sem escrúpulos, pois tudo o que é autodestrutivo atrapalhará sua vida no presente e futuro.