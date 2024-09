Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (17)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (17), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Na carta de tarot você obteve “O Mundo” que revela que é hora de movimentar energias positivas a seu favor. Portanto, não tenha dúvidas que receberá aquela nova oferta de emprego que o fará crescer profissionalmente.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Na sua carta de tarot você tem “O Sol” indicando que é hora de crescer profissionalmente. É necessário buscar novos rumos e melhores oportunidades de emprego.

Clique aqui para seguir notícias do Metro Wolrd News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

ANÚNCIO

Você tirou a carta do ‘Diabo’, que indica a chegada de dinheiro rápido e fácil em breve. No entanto, é importante ter cuidado com energias negativas e inveja. Mudanças no trabalho também estão por vir.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

No horóscopo do tarot você tem a carta “Julgamento” que indica que é hora de amadurecer. Isso lhe dará novas oportunidades.

Texto com informações do site Selfie PT