Setembro Vermelho: Saiba como identificar se o seu Pet tem problema cardíaco

A cor escolhida para representar o mês de setembro é a vermelha em referência a campanha de conscientização sobre a importância de cuidar do coração, prevenir e tratar doenças cardiovasculares em nossos amigos de quatro patas.

A médica veterinária Thalita Vieira, cardiologista, do Veros Hospital Veterinário, traz algumas dicas para os tutores ficarem de olho em seus pets e quais sinais de alerta que possam ser identificados como problemas no coração. “É importante que os donos de cães e gatos saibam identificar os principais sinais para que o diagnóstico precoce seja realizado pelo veterinário, o que eleva as chances de vida do pet, uma melhora significativa caso ele precise passar por alguma cirurgia e receba os cuidados necessários a tempo, prolongando a qualidade de vida do animal”, enfatiza.

Veterinária Thalita Vieira, cardiologista, do Veros Hospital Veterinário

Veja abaixo os 10 principais sintomas e sinais de alerta de problemas cardiovasculares em cães e gatos:

1) Tosse Persistente: Pode indicar acúmulo de líquido nos pulmões, comum em insuficiência cardíaca. “Sempre ficar de olho se o animal está com dificuldade para respirar (dispneia). Respiração ofegante, rápida ou com esforço, podem ser sinais importantes e merecem ser avaliados”;

2) Fadiga: O pet pode se cansar facilmente, mesmo com pouca atividade;

3) Perda de apetite e de peso: A médica esclarece que este pode ser um sinal de doença avançada ou de problemas na circulação sanguínea. “Recomendamos um check up anual, mas se perceber sintomas como estes com certa frequência, leve seu animal até seu médico de confiança”;

4) Desmaios ou colapsos: Episódios de desmaio podem ocorrer devido à falta de fluxo sanguíneo adequado para o cérebro;

5) Inchaço Abdominal: “Não acredite naquela barriguinha do animal mais inchada como sinal de vitalidade ou saúde”, caso isso ocorra pode ser devido ao acúmulo de líquido na cavidade abdominal, comum em insuficiência cardíaca, destaca a veterinária;

6) Gengivas pálidas ou azuladas: Indicativo de má oxigenação do sangue;

7) Batimento cardíaco irregular: Sempre que puder, veja como está o batimento do coração do seu bichinho, uma dica é “sinta ao tocar o peito do animal”;

8) Dificuldade para dormir ou inquietação: O pet pode ter dificuldade para se deitar ou parecer desconfortável;

9) Paralisia súbita dos membros traseiros: “Principalmente em gatos, pode ser sinal de tromboembolismo aórtico, uma condição cardíaca grave”, fique atento se do nada o animalzinho fique estático ou pare de mexer as patas;

10) Monitore o Peso e a Atividade Física: Obesidade é um fator de risco significativo para problemas cardíacos. “Mantenha seu pet em um peso saudável com uma dieta balanceada e atividade física adequada, sempre sob orientação do seu veterinário”.

É essencial que os tutores reconheçam esses sinais para procurar um veterinário rapidamente, garantindo o diagnóstico precoce e aumentando as chances de tratamento eficaz e melhora da qualidade de vida do pet.

Para finalizar, mas não menos importante a profissional do Veros Hospital Veterinário ainda faz mais dois alertas.

Emergência: Se notar sinais como dificuldade extrema para respirar, desmaios, inchaço abdominal súbito ou paralisia, a dica é: procure um veterinário imediatamente.

Acompanhamento: Em caso de sintomas mais leves ou persistentes como citados acima, agende uma consulta o quanto antes para avaliação. Estas dicas ajudam a promover a saúde geral e identificar precocemente qualquer problema, proporcionando uma melhor qualidade de vida ao seu pet.

