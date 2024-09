Os três tipos de perfumes que trazem felicidade e que você vai desejar ter

Os aromas têm a grande particularidade de não só chamar a atenção dos outros, mas também de gerar recordações e te transportar ao passado, para bem ou para mal. Claro, há certos cheiros que têm a grande capacidade de te proporcionar bem-estar, de te fazer sentir calmo e também fresco.

É importante lembrar que os perfumes são feitos à base de óleos essenciais de várias origens, como plantas, frutas, flores e até mesmo alimentos, que evocarão boas experiências, pois o nariz pode perceber mais de 1 trilhão de aromas diferentes, de acordo com um estudo realizado pelas cientistas Leslie Vosshall e Andreas Keller, da Universidade Rockefeller em Nova York, há 10 anos.

O relatório que elas emitiram explica que este órgão humano é o mais sensível em termos dos diferentes estímulos que pode discriminar, e de acordo com o International Flavors & Fragrances Inc, dos cinco sentidos, o olfato e o paladar são os mais profundamente enraizados em nossos sentimentos e subconsciente.

Quais são os tipos de perfumes que te trazem felicidade

As casas de aroma têm tentado trazer a felicidade para seus frascos de perfume, misturando diferentes aromas e essências, que se aproximaram o máximo possível dessa utopia. Estes são os aromas que lhe trarão maior felicidade e algumas das fragrâncias em que os pode encontrar.

Morango

Esta fruta, além de ter um aroma muito agradável, também aumenta a concentração e aguça o estado de alerta. Seu cheiro é intenso e doce, com notas delicadas e perfumadas. Ela adiciona um toque refinado e frutado.

Alguns dos perfumes com essas notas são: Mon Paris, da Yves Saint Laurent; Miss Dior Cherie, da Dior; Burberry Her, da Burberry; e Valentina Pink, da Valentino.

Baunilha

O doce aroma particular de baunilha permite que o estresse e a ansiedade se reduzam rapidamente. Nos faz lembrar de lar, natureza e sobremesas deliciosas. Também de calor e família. É uma fragrância doce, balsâmica e profunda. Quando você a inspira, parece que envolve tudo.

Se estiver à procura de felicidade num perfume com baunilha, estes são os ideais: Daring Violet of Palatine Parfums, de Marly; Majestic Green, de Zara; Iris Vainilla, de Adolfo Domínguez, e Born in Roma, de Valentino.

Jasmim

Seu aroma é quente e refrescante, transportando para o verão. Além disso, tem a capacidade de relaxar o sistema nervoso e inspirar estados mentais de paz e harmonia. A isso se soma o fato de elevar nosso humor, nos conferindo maior otimismo.

Algumas fragrâncias no mercado com esse aroma são: JLust, de Jennifer López; Blond Jasmine, de Carolina Herrera; Jasmin Noir, de Bvlgari; e Jasmin des Anges, de Christian Dior.