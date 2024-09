O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries - Carta do Entendimento

Desenvolva mais a sua compreensão com questões que movimentam sua vida, consciência e a espiritualidade para um melhor caminho. Não tema acreditar em algo que vai além do que os olhos podem ver e entenda que dar chances para a intuição e sentimentos é muito importante também. A meditação ajudará a conectar com sua essência e se abrir novamente para coisas muito importantes que até agora pareciam distantes. Amadureça.

Touro – Carta do Relâmpago

Tenha atenção e coragem, pois algo que parecia certo e estável pode ruir para ensinar a importância de não querer apenas possuir por vaidade. Lembre-se que algumas coisas são mantidas apenas para que os outros vejam e isso indica que elas são superficiais. Na hora de transformações abruptas é importante rever o que importa de verdade, pois o poder está aí!

Gêmeos – Carta da Cura

A cura se manifesta em sua vida agora e é preciso deixar a criatividade e a leveza da sua alma curarem seu corpo, mente e coração. Tudo aquilo que possa melhorar sua energia, causar entusiasmo e colheitas positivas deve ser realizado ou retomado. Comece a dar mais passos para a sua evolução, mesmo que seja uma pequena ação a cada dia. Esse é o segredo para que o presente seja mais feliz!

Câncer – Carta do Cansaço

Saiba ouvir sua mente e seu corpo, pois a exaustão pode tomar conta, mas é hora de buscar saídas. Por mais que tudo pareça atado e uma porta fechada, é necessário colocar a cabeça para fora das grades e descobrir uma outra maneira de resolver as questões que o afligem e estagnam. Sua infância pode trazer respostas importantes.