Melhor que o de Marilyn Monroe? O maravilhoso perfume de Audrey Hepburn que fará de você se sentir sofisticada

Audrey Hepburn, ícone da elegância e do glamour, destacou-se não apenas pelo seu talento como atriz, mas também pelo seu requintado gosto na moda. Isso inclui o seu perfume favorito, tornando-o um dos mais emblemáticos da história.

Assim como o Chanel N°5 está associado a Marilyn Monroe, há uma rica fragrância da Givenchy que sobreviveu 60 anos no mercado por refletir a mesma sofisticação da famosa, que a cativou desde o primeiro dia.

O maravilhoso perfume de Audrey Hepburn

Conforme relatado por Donald Spoto na biografia da atriz, citado pela Vogue, Audrey Hepburn era uma fiel usuária do perfume L’Interdit antes de seu amigo Hubert de Givenchy lançá-lo no mercado para o deleite de todos.

Givenchy o projetou exclusivamente para Hepburn, com quem mantinha uma estreita amizade. Conta-se que ao apresentar o perfume a ela, ela respondeu com a famosa frase "Mais, je te l'interdit!", que se traduz como "Proíbo-te!". Esta anedota deu origem ao nome da fragrância, consolidando seu encanto e mistério.

O lançamento de L'Interdit foi um grande sucesso. A primeira campanha publicitária, estrelada por Audrey Hepburn e fotografada por Berts Stern, obteve um sucesso retumbante com a venda de 4000 frascos na primeira semana. Desde então, é um clássico que todas devemos experimentar.

Em 2018, L'Interdit foi renovado com uma mistura moderna de flor de laranjeira, jasmim, tuberosa, vetiver e patchouli, mantendo sua essência original, mas com um toque contemporâneo. Aqui reside sua singularidade e sofisticação, com seu aroma característico de flores brancas que o destaca entre as demais fragrâncias.

É por isso que, se procuramos um aroma potente e uma duradoura fragrância, devemos seguir o exemplo de Audrey Hepburn com L’Interdit, um perfume que incorpora a essência da sofisticação e exclusividade, perfeito para marcar seu estilo em 2024.