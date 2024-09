Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

É hora de saber para onde você está indo. Mudanças estão chegando em sua vida, procure estabilidade. O tarot também destaca que você terá sorte em questões amorosas nos próximos dias.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O ‘ÁS de Ouros’ do tarot revela rque a força está vindo em sua direção. Não se sabote, não se encha de energias negativas. Seja muito positivo, coisas muito importantes estão por vir.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta da ‘Carruagem’ destaca para seguir em frente e não parar. Não tenha medo, às vezes as coisas não dão certo para você por causa disso. Também não deixe que o dinheiro seja uma limitação.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A carta do ‘Mundo’ revela que você tem todos aos seus pés neste momento. Você é o exemplo que sempre pode ajudar aos demais. Também destaca que é um líder social que tem grande afinidade com a religião.

