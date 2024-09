Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco para o fim de semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco esse fim de semana.

Áries - carta “A Torre”

Seu signo está passando por decisões complicadas que deverá enfrentar para mudar seu destino e melhorar.

Touro - carta “A Força”

Você continuará com a sorte em todos os sentidos, mas deve ter cuidado com a teimosia para que ela não o atrapalhe.

Gêmeos - carta “O Mago”

Boa sorte financeiramente, mas é preciso ter paciência para receber sua recompensa por tanto esforço em tudo que fez.

Câncer - carta “A Justiça”

Hora de dar mais prioridade aos seus planos e não se deixar derrotar por comentários que façam sobre você.

Leão - carta “A Carruagem”

São tempos de se reinventar em todos os sentidos, principalmente na vida pessoa e nas decisões.

Virgem - carta “Ás de Ouros”

Momento de muita sorte e o dinheiro chegará até você, especialmente por uma dívida do passado que será paga.

Libra - Carta “O Imperador”

Sua força interior está prestes a atingir seu esplendor máximo e é hora de tomar decisões cruciais em sua carreira.

Escorpião - Carta “A Roda da Fortuna”

Você está entrando em uma fase de grandes mudanças e oportunidades e tudo que você tocar se transformará em ouro, aproveite!

Sagitário - carta “A Temperança”

Momento de cuidar do corpo e da mente em seu cotidiano com mais responsabilidade. Tenha uma rotina mais saudável e você se sentirá mais forte e cheio de vitalidade.

Capricórnio - carta “O Diabo”

Existe a necessidade de assumir o controle da sua vida e levar mais a sério as suas responsabilidades.

Aquário – Carta do “Sol”

A carta confirma a chegada de uma luz espiritual que iluminará o seu caminho, tudo o que você empreender será um sucesso retumbante.

Peixes – “A Estrela”

A carta representa que você está entrando em uma fase de prosperidade e abundância.