A estampa ondulada será uma forte tendência neste ano e no próximo

Faltam apenas 10 dias para o outono oficialmente chegar, mas as tendências para esta temporada já estão sendo sentidas, pois durante as diversas Semanas de Moda, foram mostrados adiantamentos do que estará em alta nestes três meses e o que simplesmente não terá impacto, como a estampa animal print, que está diminuindo.

Desde o início do ano, há um design que está se impondo apesar das estações climáticas e trata-se dos padrões de ondas. Durante a passarela de Primavera-Verão, a marca italiana de luxo Bottega Veneta mostrou alguns vestidos espetaculares que evocam a década de 1970, mas com um toque moderno que os torna únicos.

Os padrões de ondas tiveram diferentes momentos de popularidade ao longo da história. Sua aparição mais significativa na moda ocorreu nas décadas de 60 e 70, com a estética psicodélica e geométrica do movimento mod, onde as formas fluidas e abstratas dominavam. As ondas evocavam liberdade, movimento e uma visão futurista da moda.

De acordo com o portal especializado no mundo da moda, Elle, “as ondas podem ser combinadas bem com texturas lisas e neutras, ou para um efeito de maior impacto, com micro xadrez ou listras”.

Qual tipo de corpo combina?

Este tipo de estampado é ideal para mulheres com tipo de corpo retangular, pois as ondas adicionam dimensão e curvas visuais, favorecendo aquelas que desejam criar uma aparência mais voluptuosa. Já para aquelas com um corpo semelhante a um triângulo, é aconselhável que as ondas estejam na parte superior para equilibrar a figura, atraindo a atenção para essa área e compensando quadris mais largos.

As ondas suaves e de tamanho médio ou pequeno são ideais para não adicionar muito volume à silhueta das mulheres com corpo ovalado ou com curvas. Para tirar o máximo proveito delas, essas ondas podem ser na vertical ou na horizontal, dependendo do que você deseja projetar. As ondas horizontais alargam, enquanto as verticais têm o efeito oposto.

Como combinar?

Para parecer sofisticada e na moda com estampas onduladas, você deve combiná-las com cores sólidas ou neutras, pois equilibra o visual. Além disso, os acessórios devem ser simples e minimalistas, para não se destacarem, já que a atenção deve estar focada na estampa da peça. Os especialistas aconselham o uso de materiais sem texturas adicionais para permitir que a estampa se destaque sem competir com outros elementos do visual.