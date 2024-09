5 tipos de unhas pico de montanha para te inspirar

Este tipo de unhas são as mais elegantes e estilosas deste 2024

As unhas mountain peak ou unhas pico de montanha tornaram-se muito populares e aclamadas em 2024, pois são estilosas e muito originais.

Trata-se de um design diferente, ligeiramente largas com um acabamento pontiagudo, e não são tão compridas, por isso são fáceis de usar e exibir.

Este tipo de unhas podem ser usadas por mulheres de qualquer idade, mas especialmente por aquelas com 30 anos, e o melhor é que estiliza e adiciona elegância.

Leite unhas pico de montanha

Uma boa maneira de usar as unhas mountain peak é com o design mil nails, ou leite, ou seja, um esmalte branco claro.

Se você usar este design com esmalte branco leitoso, suas unhas e mãos parecerão elegantes, modernas e muito estilosas, e o melhor é que combinará com tudo o que você usar.

Unhas nude pico de montanha

Num outro design delicado e elegante, podes optar por unhas nude mountain peak, que elevarão a tua elegância aos 30.

Apenas aplique um esmalte nude e pode adicionar algum tipo de pedraria ou brilho se quiser dar-lhe um toque glamoroso, e você vai se destacar onde quer que vá e com qualquer visual.

Unhas francesas pico de montanha

As unhas francesas nunca saem de moda e usá-las com este design de unhas mountain peak fará você parecer elegante e moderna aos 30 anos.

Apenas precisa aplicar uma camada de brilho e desenhar uma linha branca ou preta nas pontas, e terá mãos estilizadas que te ajudarão a destacar.

Pico da montanha espelho de unhas

Outro design para se destacar com este tipo de unhas são as espelhadas que proporcionam classe e elegância em qualquer idade.

Escolha o tom que preferir para aplicar este efeito com este tipo de unhas e você terá mãos estilizadas e bonitas que vão chamar a atenção onde quer que você vá.

Unhas com pico de montanha em folhas

Também pode exibir unhas únicas e glamorosas com um pico de montanha com um tom claro e adicionar folha de ouro, que é um papel com brilhos dourados.

Este design fará com que as suas unhas combinem com tudo o que vestir e sempre te permitirá parecer elegante e sofisticada aos 30, por isso são uma ótima opção.