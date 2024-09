Alunas contam ter sido ‘forçadas’ e ‘presas’ em sala de aula porque usaram sapatos “errados” no primeiro dia de escola

Alunas de uma escola em South Yorks, condado metropolitano na Inglaterra, relataram ter sido mantidas presas em sala de aula porque foram estudar com o sapato “errado” no primeiro dia, conforme informações do portal Daily Star.

Charlotte Byers, de 39 anos, contou que a filha Lillyanne, 13, recebeu a ordem de faltar às aulas por seus sapatos terem um laço dourado e preto na frente. Segundo a mulher, a filha do nono ano tem usado o mesmo par de sapatos na escola.

A jovem contou ter sido obrigada a ficar na sala no primeiro dia de aula e só conseguiu assistir a aula quando trocou os calçados por um fornecido pela rede. Segundo ela, as aulas que se recusaram a trocar os sapatos foram mantidas presas por quatro horas sem intervalo para ir ao banheiro.

Em resposta, a escola negou as alegações sobre ter prendido as alunas nas salas de aula e reforçou a política de uniformes escolares, que permanece a mesma desde o ano anterior.

“Eles faziam as meninas usarem sapatos muito pequenos ou desconfortáveis. Aquelas que não usavam um par de sapatos porque não serviam, eram punidas e trancadas em uma sala por quatro horas, sem intervalo para ir ao banheiro e sem comida ou bebida. Elas tinham que ficar na fila por quilômetros para entrar, eles as revistavam como cães. Este era o primeiro dia de aula para algumas pessoas, o sétimo ano é uma transição enorme”, disse Charlotte, mãe da aluna.

“Imagine chegar no primeiro dia, já cheio de nervos, e depois ser mandado para uma sala de aula. Não acho isso aceitável”, continuou.

Política de uniformes

De acordo com Charlotte, ela recebeu a notícia que a escola implantou uma nova regra sobre não ter nenhum detalhe nos sapatos uma noite antes do início das aulas.

“Eu contei para a escola e eles disseram que algo deve ter dado errado da parte deles porque mais de 80 meninas entraram na escola com os sapatos errados. Eles obviamente enviaram as informações apenas para alguns pais ou não as enviaram com tempo suficiente”, disse.

“Perguntei se ela poderia usar os sapatos pelo resto do ano, mas eles não são permitidos”, continuou. Ela seria obrigada a usar sapatos de outras pessoas ou seria colocada em isolamento.”

A fim de resolver o problema, a mulher comprou um novo par de sapatos para a filha. No entanto, disse que “nem todos têm condições”.

“Eles deveriam deixar isso de lado durante o ano letivo e depois fazer isso no ano seguinte, sem exceções. Quão difícil é isso?”, desabafou.

Em um relato, um porta-voz da instituição de ensino falou sobre a importância do uniforme e ressaltou a política estabelecida pela escola.

“Pedimos que todos os alunos usem seus uniformes conforme descrito na política de uniformes e os usem com orgulho. A política não mudou de forma alguma e ficou disponível para todos os pais e responsáveis consultarem durante o verão, com um lembrete adicional da política sendo enviado a todos os pais e responsáveis em julho”, diz o comunicado.

“Ele foi criado para ser justo, igualitário e acessível a todas as famílias. Alunos que chegarem à escola com uniforme incorreto serão apoiados pelo empréstimo de itens da escola. Os pais serão informados sobre isso para que possam ajudar a garantir que o uniforme correto seja usado no futuro”, finaliza a escola.