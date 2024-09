Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 21 e 7

Existe uma energia o motivando a firmar um relacionamento e dar um passo importante com a pessoa amada. Apenas tenha cuidado e preserve sua saúde mental, mantendo-se positivo e em relações que nutrem o melhor em você.

Capricórnio – Cartas 29 e 35

Lembre-se sempre que tudo na vida tem o seu tempo e nada dura para sempre. Sua vitória é sobre aquilo que trará abundância e não sobre não perder nada durante a trajetória. Algumas finalizações necessárias se tornam ainda mais evidentes.

Aquário – Cartas 22 e 17

Mantenha-se equilibrado, pois um problema será resolvido e o deixará ainda mais forte. A justiça chega em sua vida e alguém pode apoiar ou o auxiliar para que você saia vitorioso.

Peixes - Cartas 25 e 18

É hora de ter mais cuidado com gente que só atrasa a sua vida ou com a tendencia a seguir a onda de pessoas ou hábitos que só trazem dor, arrependimento e perdas. Muita coisa pode ter ficado no passado porque ali é seu lugar. Chegou a hora de crescer e fazer boas escolhas para não lamentar depois.