Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (11)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (11), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Quando o coração está apertado de dor, já não conseguimos ver mais nada além do sofrimento. Nos recolhemos a um canto do mundo. Claro que temos o direito de ter momentos de fragilidade, mas temos ainda mais direito de sermos gratos pelo que há de bom em nossas vidas!

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O Cavaleiro de Copas do tarot nos pede para encontrarmos o equilíbrio. Isso significa que devemos estabelecer objetivos alcançáveis. O que nos faz sorrir? O que nos causa aquele aperto no peito? Depois, é necessário fazer um plano de ação, criar uma linha do tempo e nos comprometer a cumpri-la.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O 3 de Ouros diz que, para conquistar o que deseja, você precisará agir com mais coragem e ousadia. O conhecimento você já tem, e alguma experiência também, então só falta dar alguns passos à frente. Vamos lá, se você tem essas características, e tem, não me decepcione.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O nosso passado não precisa definir quem somos; o que nos define é o que fazemos com o nosso presente. Vai deixar de acreditar porque as coisas deram errado no passado? Vai desistir de tentar? Algumas dessas pessoas seguiram em frente, construíram novas vidas e não se importaram com os danos que causaram.

