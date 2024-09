A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Áries – Carta O Julgamento

Momento de abrir os olhos para poder ver a realidade das coisas e agir. Existe uma situação em sua vida que você tem que avaliar com muita maturidade e a ajuda da sua sabedoria, pode ser um trabalho ou em relação a sua parceria ou relação com alguém. Não fuja mais desse processo!

Touro – Carta O Diabo

Ser uma pessoa arrogante é uma estratégia nada inteligente, mas escolher permanecer ao lado de quem age com soberba pode ser ainda pior. Repense sobre o desdém e conflitos que tem influenciado sua vida de alguma maneira para poder mudar isso e superar problemas ou travas que o prejudicam.

Gêmeos – Carta A Força

ANÚNCIO

Hora de compreender a importância do autocontrole para o seu melhor desenvolvimento na vida. Seja na vida material, emocional ou espiritual, é momento de saber se controlar e usar a sua luz como força, pois da impulsividade não sairá nada bom.

Câncer – Carta A Roda da Fortuna

Tendencia de que oportunidades ou situações inesperadas ocorram em sua vida. Lembre-se que é hora de se adaptar a algumas mudanças e enxergar além. Sua vida só irá na direção desejada ao se libertar de algum passado que o afeta sua liberdade, autonomia e orgulho próprio.