5 ideias de unhas chocolate, sofisticadas e versáteis

O chocolate não é apenas uma das delícias mais desejadas em todo o mundo, mas também uma das maiores inspirações para as unhas durante essa temporada.

O marrom não é apenas a cor quase oficial desta época, também é infalível para exibir uma manicure elegante, versátil e com personalidade para combinar com todos os seus looks nestes meses.

Por isso, a seguir, apresentamos 5 ideias de unhas marrom chocolate sofisticadas que são perfeitas para te acompanhar no outono e até mesmo muito depois do final desta estação do ano.

Unhas de chocolate descombinadas

Uma ótima maneira de levar o chocolate nas unhas é com uma manicure incompatível que combina diferentes designs. O truque para que o resultado seja muito elegante é escolher um marrom profundo.

A manicure chocolate é um clássico (Instagram)

Unhas francesas de chocolate

A manicure francesa é um clássico infalível para ter mãos sofisticadas. No entanto, troque as pontas brancas por uma bela cor de chocolate para um look adequado à temporada.

A manicure chocolate é um clássico (Instagram)

Unhas de chocolate básicas

Se levar desenhos intricados não é o seu estilo porque prefere estilos minimalistas, então opte por exibir uma manicure sólida e clássica em tom de chocolate. E o melhor de tudo? Você pode fazê-la em casa.

A manicure chocolate é um clássico do outono (Instagram)

Unhas de chocolate cromado

O efeito cromado é uma das grandes tendências de unhas. Portanto, uma maneira moderna de apostar na unha chocolate é com uma que tenha esse atraente acabamento metálico.

A manicure chocolate é um clássico (Instagram)

Unhas de chocolate com ondas

Para aquelas que têm dificuldade em decidir entre um tom de chocolate ou outro, podem optar por usar duas ou mais tonalidades dessa cor em unhas de chocolate com ondas sobre uma base nude. É muito refinado e divertido.