Mensagem dos Druidas para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Leão – Carta A Deusa das Flores

Uma nova fase está desabrochando em sua vida e pede positividade, pois começar essa etapa com pensamentos destrutivos podem fazer você perder a sorte que carrega. Lembre-se sempre de se nutrir de calma, equilíbrio e perseverança. Boas coisas chegam em breve.

Virgem – Carta A Ilusão

Tenha uma maior conexão coma realidade e se previna de cair em projeções ou mentiras que conta a si mesmo. É o momento de não se permitir iludir negativamente, principalmente sobre assuntos que envolvem o amor e o merecimento que você possui.

Libra – Carta A Força

Hora de dominar sua vida e superar as desapegar daquilo que dificulta suas mudanças e movimentações. Lembre-se de que você possui o poder para lidar com muitas situações sem maiores problemas, apenas precisa se ouvir e agir de acordo com o que acredita.

Escorpião – Carta A Lua

Entenda como pode enxergar a verdade das coisas mesmo com as mudanças e ilusões que podem atrapalhar. É o momento de acessar a verdade e não temer os extintos que podem movimentar sua mente e coração. Contemplar com sabedoria o colocará em um novo nível na vida.