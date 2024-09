Encanador revela o hábito dos clientes que mais o irrita e o deixa revoltado

Um encanador desencadeou um debate acalorado após revelar o hábito cometido por clientes que ele considera o mais irritante.

Como detalhado pelo site The Sun, Fraser Hoehle frequentemente compartilha dicas úteis no TikTok, onde tem mais de 100 mil seguidores.

Mas, depois de ouvir uma pergunta de um seguidor, ele não conseguiu deixar de desabafar sobre uma característica muito irritante.

Em um vídeo, ele explicou que um cliente lhe pediu para terminar o trabalho rapidamente porque havia esquecido da visita e já tinha outros planos. Fraser mencionou que essa situação é bastante comum tanto para ele quanto para outros profissionais do ramo.

Ele disse: “Você ficaria chocado com a quantidade de pessoas que nos reservam e depois não estão. Então, quando chegamos à porta, eles dizem ‘ah, esqueci de você, pode esperar meia hora, estou voltando’. E então eles aparecem em uma hora.”

Ele não estava sozinho em sua reclamação, pois muitas pessoas nos comentários concordaram com sua posição.

Uma pessoa escreveu: “Fico louco quando isso acontece. Eu fiz isso em um domingo (não faço mais isso), mas o cliente não estava. Eles me ligaram de volta duas horas depois revelando que esqueceram.”

Outro comentou: “Os inquilinos são os piores quando o acordo é feito pelo proprietário. Ou eles esquecem e não aparecem, ou esperam trabalho extra porque não estão pagando.”

Com informações do site The Sun