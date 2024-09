Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (10)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (10), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Quando algo não tão postivo acontece, a primeira coisa que fazemos é nos colocarmos na posição de vítima, tirando de nós qualquer responsabilidade. No entanto, não analisamos o que pode estar por trás. Ficamos na superfície e na autocomiseração, até porque é mais fácil e cômodo.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Hoje, o tarot faz essa seguinte reflexão: E por que compreendemos mal o mundo? Porque vemos as situações e as circunstâncias apenas do nosso ponto de vista egoísta e limitado. Não conseguimos ter uma visão e uma compreensão de 360º.

Clique aqui para seguir notícias do Metro Wolrd News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

ANÚNCIO

Esta fase de maior lentidão, onde você sente que o ritmo está desacelerando, é propícia para uma análise sobre si mesmo(a). Quais emoções estão te afligindo? Qual é a raiz delas? É necessário fazer esse tipo de exercício para melhorarmos.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O Tarot destaca: Nunca somos detentores da Verdade. Por mais que tentemos, nunca conseguimos ser totalmente justos. Somos apenas humanos, e as emoções humanas não nos permitem ser isentos e maduros o suficiente, pelo menos por enquanto. Um dia chegaremos lá.

Texto com informações do site Selfie PT