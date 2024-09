A calça cigarrete promete o visual mais sofisticado e favorecedor

Se estamos falando de calças que favorecem o corpo, a cigarrete ganham a coroa e se tornaram a alternativa perfeita para aqueles que buscam dar uma reviravolta em seu visual sem precisar aderir à tendência das calças wide leg ou ao uso de calças de alfaiataria.

Este ano, a moda deu uma reviravolta, já que as calças jeans passaram por uma das transformações mais evidentes dos últimos anos, quando as calças skinny se tornaram uma das peças populares por quase uma década, até que o luxo discreto arrasou para se posicionar como o ponto de partida para a criação de um visual.

Embora seja quase impossível dizer que as calças largas desapareceram completamente, há uma peça que voltou com tudo em 2024 e promete um dos looks formais mais chiques, aprovado por Carolina Herrera, que, com suas regras implacáveis de moda, promove a elegância como objetivo ao vestir as mulheres.

Calça cigarrete Pinterest (Pinterest)

Esta é a razão pela qual a famosa designer venezuelana incluiu as calças cigarrete em suas coleções, promovendo-as como a peça perfeita para quem procura um visual elegante e chique, que também é perfeito para o escritório ou um evento formal.

O que são calças cigarrete?

As calças cigarrete estão arrasando em 2024, e não apenas Carolina Herrera, mas toda a geração Z tem buscado dar um toque diferente às calças skinny, apostando em peças muito mais sofisticadas que gritam luxo, entre elas, esta peça que sem dúvida é sinônimo de elegância.

Se estiver procurando dar uma reviravolta no seu visual e apostar em peças mais glamorosas, ou se precisar de um conjunto chique e confortável para usar no seu dia a dia no escritório, então as calças cigarrete são para você.

Este tipo de roupa é caracterizado por ser o ponto médio entre calças retas e skinny, pois são ajustadas o suficiente, mas caem em linha reta sem parar para destacar curvas, tornando-as uma peça formal e chique que chega até a altura dos tornozelos, o que pode alongar a sua figura em certos casos.

Como combinar calças cigarrete?

Se também gostaria de usar esse tipo de calça em formato tubular, que será tendência, aqui estão alguns looks que podem te servir de inspiração para usá-los com classe e elegância, adaptando-se aos estilos mais populares do momento.

Calça cigarrete elegante

Aqui estão duas versões do uso de calças cigarrete em sua versão elegante e glamourosa, que são perfeitas para um encontro ou saída noturna. Na primeira opção, elas são combinadas com um corpete de renda, blazer e sandálias de salto alto. Por outro lado, se você está procurando algo mais suave, então um casaco de tweed curto combinado com um look total preto e sandálias de salto alto que contrastem, são a opção.

Calça cigarrete Pinterest (Pinterest)

Calça cigarrete casual

Se o seu estilo é casual e descontraído, combine calças cigarrete em denim com a sua t-shirt favorita, pode complementar com mules, tênis ou até botins, adiciona um casaco biker ou até um casaco comprido.

Calça cigarrete Pinterest (Pinterest)

Calça cigarrete girlboss

O visual formal e perfeito para o escritório são as calças cigarrete pretas com uma camisa, seja ela branca básica ou listrada, fará você parecer uma verdadeira girlboss, combine com scarpins ou stilettos, até mesmo com sandálias de salto alto ou sapatilhas.