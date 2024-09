Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

É um momento de despertar de sabedoria e isso deve ser muito valorizado! Sua força de vontade e suas boas energias o ajudarão a superar todos os obstáculos e alcançar os objetivos que tanto deseja.

Capricórnio

Sua paz de espírito é muito importante para curar o coração e não permitir que ressentimentos permaneçam ali causando feridas. Lute pelos seus sonhos. Deixe-se levar pela intuição e luz que você carrega.

Aquário

Não acumule mais raiva e sentimentos de ressentimento. Tire tudo isso do seu coração e supere o passado para receber as bênçãos do presente, isso o ajudará a enfrentar todas as situações com muita força.

Peixes

A angústia e o medo acabam para que você possa se libertar. Agora você está livre para seguir em frente e valorizar as bênçãos que o universo lhe dá; cure seu coração e alcance o amor que deseja.