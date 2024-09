Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 11 e 2

Você tem uma missão maior e pode estar percebendo isso agora. É hora de focar no seu crescimento e aproveitar oportunidades que farão toda a diferença no seu caminho. Boas notícias chegando, se prepare.

Touro – Cartas 2 e 1

Continue agindo com sabedoria e se prepare para notícias que irá receber. É hora de confiar no seu taco e ficar atenta com suas responsabilidades.

Gêmeos – Cartas 17 e 19

Momento de equilibrar esses pensamentos para não cair em vício e teimosia que pode destruir algo importante ao qual você se dedicou. Cuide do emocional para poder se sentir bem e resolver os problemas com calma, sem cair em armadilhas.

Câncer – Cartas 7 e 12

Só movimenta a energia e sai da tristeza quem faz esforços para sair da solidão. Corte a melancolia da sua vida e busque novos caminhos para poder ousar mais e encontrar a felicidade.