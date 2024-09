Unhas cromadas, a tendência elegante e moderna para sair da zona de conforto

As unhas cromadas se consolidaram como uma tendência indispensável para suas mãos em 2024, combinando perfeitamente elegância e modernidade. Com seu acabamento metálico que reflete a luz de forma espetacular, elas se tornaram o complemento ideal para qualquer look.

Também conhecidas como unhas cromadas, são uma técnica de manicure que utiliza pó de efeito espelho ou metálico para obter um acabamento brilhante e reflexivo semelhante ao cromo. Este estilo de unhas oferece uma aparência moderna e elegante, perfeita para complementar qualquer visual com um toque de glamour.

Unhas cromadas

Unhas cromadas em tons quentes

É perfeita para aquelas que não são tão ousadas e que procuram também uma manicure versátil para todos os compromissos da agenda durante a semana.

Opte por cores como cobre, ouro rosa e bronze para refletir o calor do outono e combiná-los com os tons do seu guarda-roupa.

Para um design discreto, mas impactante, escolha tons neutros como bege ou nude e adicione detalhes em cobre para um toque moderno, em degradê, para destacar o efeito difuso de forma mais eficaz.

Cromo em prata

Seja sob o efeito de unhas francesas ou diferentes técnicas do mercado, você pode atualizar a manicure metálica e levá-la a 1000% com um toque moderno clássico usando pontas prateadas para um estilo elegante e vanguardista, ou então, uma base lisa total que chama toda a atenção.

Unhas cromadas multicromáticas

Para um estilo vibrante e único, atreva-se com unhas chrome de múltiplas cores que mudam com a luz para atrair todos os olhares.

Desde tons quentes a designs vanguardistas, essas unhas são o acessório perfeito para se destacar em qualquer ocasião. Atreva-se a experimentar esses designs e exiba unhas que brilhem tanto quanto você. Seja o centro das atenções com suas unhas cromadas nesta temporada.