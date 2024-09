Os signos que precisam de calma durante esse fim de semana

Mais um fim de semana começa e alguns signos do zodíaco podem passar por questões complexas que exigem calma e adaptação.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Libra

Cuidado para não deixar a ansiedade pregar peças e se fantasiar de intuição causando muitos problemas. É hora de manter a calma e recuperar o equilíbrio para assim poder diferenciar a verdade e o que é apenas um pensamento.

Escorpião

É importante se preparar para receber uma energia mais movimentada e que pode demandar decisões importantes. É hora de aceitar novas aventuras e expandir a mente, mas ter cuidado para não se perder diante de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo.

Sagitário

A vida volta a um ritmo mais agitado ou com novas missões que precisam ser assumidas. Pense nas metas e nas responsabilidades com calma, lembre-se que o trabalho sempre será necessário, mas é preciso ter tempo para recarregar as energias apesar de qualquer coisa.