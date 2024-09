O que é o estilo ‘preppy’? A tendência que será um sucesso pelo resto do ano por sua sofisticação: veja como usar

O luxo silencioso tornou-se uma das tendências mais fortes deste ano, sendo esta a razão pela qual os estilos estão se movendo em direção a combinações mais delicadas e sofisticadas que não exigem muitos elementos para se destacar e, sobretudo, caracterizam pessoas com poder aquisitivo.

ANÚNCIO

Sem dúvida, este foi um ano em que os blazers, calças de pregas e saias plissadas se tornaram os grandes reis das tendências, razão pela qual os meios especializados previram o sucesso do ‘estilo grandpa’, do ‘old money’ e, claro, do luxo silencioso como o grande estandarte dos looks femininos durante este 2024.

Esta é a razão pela qual os trajes discretos e sóbrios ganharam maior popularidade, incluindo o estilo 'preppy' como um dos mais procurados e seguidos pelas amantes da moda. Basta dar uma volta pelo Pinterest para encontrar alguns dos looks mais sofisticados dessa tendência, que, independentemente da estação, farão você parecer uma verdadeira especialista.

O estilo preppy arrasa como um dos mais elegantes do ano Pinterest (Pinterest)

O que é o estilo preppy?

Os uniformes pareciam aborrecidos, pelo menos até agora, mas deram uma reviravolta radical para se infiltrar nos armários das amantes da moda, que estão apostando em um dos conjuntos que não fala, grita luxo!

Talvez não seja necessário fazer uma grande apresentação desta roupa, pois consiste precisamente em um tipo de vestuário que se caracteriza por usar, de forma intencional, elementos que lembram uniformes escolares que surgiram na década de 1990, e eram usados para distinguir grupos de elite que frequentavam escolas exclusivas como preparatórias ou universidades nos Estados Unidos e Inglaterra.

Como aderir à moda preppy?

Esta é a razão pela qual a moda preppy se vale de elementos como camisas, gravatas, saias plissadas ou com estampas xadrez, coletes, blazers e peças com ares sofisticados, resultando em um dos looks mais elegantes que as tendências deste ano nos proporcionaram.

Se também gostarias de aderir à moda ‘preppy’, aqui estão alguns looks que podem servir de inspiração. Vale ressaltar que este estilo utiliza uma paleta de cores como cinza, preto, bege e grená, sendo um representante digno do luxo discreto que é irresistível não seguir, além de ser perfeito para ser usado em qualquer estação, apenas mudando os elementos que retirares ou adicionares.

ANÚNCIO

A versão glam do estilo preppy

A versão glamourosa inclui a combinação de elementos, estampas e texturas, aqui, por exemplo, temos um conjunto completamente preto que se destaca pelo uso de camisa com gravata, colete de alfaiataria, blazer oversized, saia plissada, meias pretas e um bom par de stilettos prateados que chamam toda a atenção. Outra opção é o uso da cor bordô combinado com o cinza, e ocorre uma mudança como colete de tricô e camisa, ambos curtos e calçado como mocassins.

Estilo preppy em tendência Pinterest (Pinterest)

A versão casual do estilo preppy

A versão casual inclui o uso de moletons oversized com camisa, saias plissadas e tênis, seja de cano alto ou básicos, os melhores amigos deste estilo, sem dúvida, são os Samba da Adidas e os Converse.

Estilo preppy em tendência Pinterest (Pinterest)

A versão elegante do estilo preppy

Por outro lado, se estiver procurando por uma versão elegante do estilo preppy, então combine um conjunto de blazer com camisa e shorts com meias, neste caso a cor vermelha se destaca por seu apelo e torna-se ainda mais cativante, também pode adicionar um casaco e colete, saia e mocassins para algo sofisticado e confortável.