Dia de Comer uma Sobremesa Extra: conheça 14 opções para saborear na data

Criado nos Estados Unidos por entusiastas de sobremesas que queriam comemorar o amor que sentiam pelas coisas açucaradas, o Dia de Comer uma Sobremesa Extra, celebrado em 4 de setembro, tem ganhado cada vez mais popularidade, principalmente nas rede sociais, já que as pessoas compartilham fotos das guloseimas que tornam a vida mais doce. No Brasil, as opções para quem quer celebrar a data são diversas, confira 14 sobremesas selecionadas:

Pastel de Chocolate com Morango

Preparada com uma massa crocante de sabor chocolate, a iguaria, integrante do cardápio da 10 PASTÉIS, maior rede de pastéis do Brasil, é generosamente recheada com um cremoso brigadeiro e pedaços de morango. Polvilhado no açúcar e no chocolate em pó, o item pode ser adquirido em dois tamanhos diferentes a partir de R$ 14,50.

Pizza de Nutella com Morango e farofa de Negresco

Produzida com massa artesanal finíssima, essa sobremesa da Borda & Lenha, primeira rede de fast-pizza do Brasil, leva em sua receita Nutella, pedaços de morangos e uma crocante farofa de bolacha Negresco. Disponível em até três tamanhos diferentes, pode ser adquirida a partir de R$ 26,90.

Açaí

Comercializado na linha de sobremesas da Mr. Fit, pioneira de fast food de alimentação saudável no Brasil, o Açaí é servido generosamente em até dois tamanhos diferentes, de 300ml ou 500ml. O cliente pode montar o prato selecionando uma opção de fruta entre abacaxi, banana, e morango; um complemento que pode ser de aveia, granola tradicional, whey protein, leite em pó desnatado ou paçoca; e uma cobertura de ganache, leite condensado light ou mel. O produto está disponível nas lojas ou cafés da rede, a partir de R$ 15,00.

Banana Split

Se a ideia é aquele doce para arrepiar a alma e dividir com a galera, só há um jeito: a Banana Split do Johnny Rockets, rede californiana de hamburguerias ambientadas na década de 50. Com bananas na base e três bolas de sorvete à escolha, a sobremesa ainda vem com cobertura, creme de chantilly e, é claro, cerejas para decorar. A sobremesa pode ser encontrada por R$ 36,00.

Donuts

Para saborear em qualquer lugar, a Mais1.Café, uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, conta com uma linha especial de sabores de donuts importados da Polônia, um dos maiores fabricantes do mundo deste produto, com sabores irresistíveis, como: Panacota, Cookies N Cream, Morango Especial, Cappuccino e Chocolate Premium, que podem ser encontrados nas unidades da rede a partir de R$ 12,90.

Bolo Recheado de Chocolate

Uma sobremesa que não pode faltar é o clássico bolo de chocolate, principalmente quando é recheado com o sabor e coberto por granulados. Essa delícia pode ser encontrada nas lojas da Casa de Bolos, maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, a partir de R$ 40,00 no tamanho médio.

Torta na cara

Na Boulangerie Carioca, pâtisserie inspirada no estilo francês, os doces especiais estão por todos os lados. Com diversos sabores como Holandesa, Chocolate, Pistache, Cheesecake e muito mais, a opção da fatia sai a R$ 19,90. Já quem quiser se esbaldar pode levar a torta inteira por R$ 190,00.

Shake it up

Na Cuor di Crema, gelateria artesanal de método italiano, a casquinha é a sobremesa clássica. Mas se depois disso ainda couber uma extra, que tal conhecer os milkshakes da casa? No valor de R$ 26,95 a versão Tradizionale e R$ 29,95 a Speciale, os shakes podem ser feitos com todos os sabores de gelato artesanal da casa, batidos com leite fresco e cobertura de chantilly.

Brulée Com Pérolas

Na Bubble Mix, rede pioneira de bubble tea no Brasil, além das centenas de opções entre bubble teas, a experiência fecha com chave de ouro ao provar o Brulée Com Pérolas, sobremesa criada exclusivamente pela marca, que concilia as pérolas de tapioca importadas de Taiwan em uma versão adaptada do sofisticado doce francês creme brulee, para uma experiência culinária única. Disponível a partir de R$ 8,00 em todas as lojas do país.

Pra comer de colherada

No Spicy Tuna, rede de restaurantes fast casual tipicamente havaino, nada melhor após um poke do que aquele brigadeiro bem cremoso para comer de colher. Feito com chocolate belga de altíssima qualidade, o copo com 100g do doce sai a R$ 16,90.

Panacota

Para quem aprecia os sabores da culinária italiana, a Castelões Cantina e Pizzaria, considerada a pizzaria mais antiga do Brasil, com 100 anos de história, também oferece sabores doces que contam um pouco das tradições e segredos da Itália, como a Panacota, doce típico da região de Piemonte, feito à base de creme de nata com uma calda de frutas vermelhas, como mirtilo, morango, framboesa e groselha. A sobremesa é encontrada no restaurante por R$ 25,00.

Espetinho de morango com chocolate

O Espetto Carioca, rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos de churrasco, oferece um cardápio especial de sobremesas. A sugestão imbatível, que agrada a muitos paladares, é o espetinho de morango banhado no chocolate, uma ótima combinação de frescor e crocância, no valor de R$ 19,95.

Tortinha de Nutella Bendito

Rede tradicional do Rio de Janeiro, o Buteco Seu Rufino oferece aos clientes uma experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira. Dentre as delícias oferecidas como sobremesa está a Tortinha de Nutella Bendito, uma deliciosa torta do Bendito, rede de cafeteria premium especializada em cookies, brownies e cafés gourmets, marca do Grupo Impettus, holding que também detém a marca Buteco Seu Rufino. A torta ainda acompanha uma bola de sorvete e calda de chocolate pelo valor de R$ 26,90.

Pipoca de Banana

O Mané é uma rede de bares que proporciona aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco. Com ambiente descontraído, o espaço é convidativo para ir com a família e amigos. A indicação de sobremesa é a Pipoca de Banana, uma deliciosa combinação de banana cortada em cubos, servidas com calda de brigadeiro do Bendito, rede de cafeteria premium especializada em cookies, brownies e cafés gourmets, marca do Grupo Impettus, holding que também detém a marca Mané. Está disponível pelo valor de R$ 30,00.

