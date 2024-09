As boas notícias chegarão a estes signos antes do eclipse lunar de setembro

Metade do planeta testemunhará na noite de 17 de setembro e a madrugada de 18 de setembro o eclipse parcial da Lua.

De acordo com a NASA, um eclipse lunar ocorre quando “a Terra está exatamente entre a Lua e o Sol, a sombra da Terra cai sobre a superfície da Lua”. Este será parcial, ou seja, o Sol, a Terra e a Lua se alinham de forma imperfeita. Isso faz com que “a Lua passe apenas por uma parte da sombra da Terra”. Isso é explicado em um artigo do jornal Bío Bío do Chile.

Estes são os signos que terão boas notícias antes do grande evento astronômico de setembro.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Terá tempo suficiente para dedicar toda a sua atenção a essa atividade ou pessoa, o que permitirá que você se projete de uma maneira sem precedentes e alcance grandes mudanças positivas antes do final deste ano. No entanto, terá que renunciar a algo precioso, ou que lhe custou muito para conseguir. Será uma troca que fará com o cosmos, mas que será produtiva.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Mesmo que tenha chegado tarde a essa convocação ou inscrição, o que for para você ninguém poderá tirar, então você terá a oportunidade que merece para demonstrar seu potencial e mudar seu futuro profissional e, por conseguinte, econômico, já que a remuneração que terá não se compara ao que tem agora. Também lhe dará a estabilidade que tem procurado há tanto tempo.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Você será recompensada por essa transformação que teve nas últimas semanas após um evento bastante traumático que viveu. As lições aprendidas nunca devem ser esquecidas, por isso, quando você sentir que está se desviando do caminho, lembre-se do que te levou a seguir este bom caminho, onde agora te serão dadas muitas alternativas para que você possa continuar em direção ao sucesso.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

As tensões na convivência diminuirão com o passar dos dias. Essas pessoas vão refletir e concordar contigo, mesmo que não seja com palavras, mas sim com ações. Deixe as coisas fluírem. Eles já querem conversar contigo, sempre souberam onde você está. Você se livrará de um peso negativo que tem afetado muito tudo ao seu redor. Procure manter a paz e buscar uma maneira de abrir caminho sem pensar muito nos sentimentos.