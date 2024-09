A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta O Papa

Uma pessoa pode ajudar bastante em diversas questões em sua vida, especialmente trabalho. Saiba entender e ser companheiro desse líder, mas sem perder sua essência e próprias opiniões ou valores.

Virgem – Carta A Lua

Cuidado para não se envolver em situações estranhas e que podem ficar meio nubladas. É momento de ter uma maior precaução para poder colocar os pés no chão e caminhar por lugares que levam a bons destinos.

Libra – Carta A Temperança

Situações importantes em questões pessoais, sentimentais e profissionais melhoram. Com resoluções positivas, é possível conduzir avanços importantes em sua vida que trarão crescimento.

Escorpião – Carta A Temperança

Momento de compreender que a confiança existe e que a troca com alguém pode ser muito construtiva e enriquecedora. Não se deixe levar pelo pessimismo e não feche seu coração, pois pode perder grandes oportunidades.