Vídeo impressiona ao flagrar sucuri gigante com presa selvagem no Pantanal

Em um registro da vida selvagem, um vídeo recente impressiona ao flagrar uma sucuri gigante com uma presa no Pantanal.

ANÚNCIO

O momento foi captado por Célio Araújo e divulgado nas redes pelo perfil @pantanaloficial.

No registro, é possível ver a predadora com um porco do mato, no Rio Formoso, em Mato Grosso do Sul.

“Imagens impressionantes gravadas no Rio Formoso, em Mato Grosso do Sul, mostram uma sucuri se alimentando de um grande porco do mato e arrastando sua presa para o fundo das águas”, detalhou.

Como era de se esperar, o flagrante acabou viralizando nas redes sociais. Confira o registro:

Flagrante choca ao mostrar como cobra píton é capaz de engolir um grande animal

Ainda sobre vida selvagem, voltou a viralizar nas redes sociais um impressionante vídeo que mostra como um cobra píton é capaz de engolir um animal de grande porte.

De acordo com a Newsweek, as imagens mostram a cobra se alimentado de Impala, uma espécie de antílope, pesando entre 50 e 60 kg.

ANÚNCIO

Ela engole o animal inteiro começando pela cabeça e suas mandíbulas se movem de forma impressionante, mostrando uma verdadeira agilidade.

A cena divulgada em 2022 foi filmada próximo ao Parque Nacional Kruger, na província de Mpumalanga, na África do Sul. Confira o registro impressionante: