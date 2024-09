TDPM: entenda a condição que vai além da TPM e como lidar com ela

O transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) é uma condição que vai além da tradicional tensão pré-menstrual (TPM) que muitas mulheres enfrentam. Conforme noticiado pelo G1, enquanto a TPM é comum e afeta cerca de 80% das mulheres, o TDPM é muito mais grave e incapacitante, acometendo entre 2% e 8% das mulheres. Essa condição é reconhecida como um transtorno psiquiátrico e pode ser facilmente confundida com a depressão devido à intensidade dos sintomas.

Ao contrário da TPM, que pode causar desconforto, mas não impede a vida diária, o TDPM provoca sintomas emocionais e físicos que podem prejudicar severamente o bem-estar. Mulheres com esse transtorno experimentam irritabilidade extrema, alterações de humor intensas, ansiedade e até sentimentos profundos de desesperança. Esses sintomas costumam surgir de 7 a 10 dias antes da menstruação e desaparecem logo nos primeiros dias do ciclo.

Diagnóstico e tratamento

Identificar o TDPM pode ser um desafio, pois não há exames específicos para diagnosticá-lo. O diagnóstico é feito por meio do monitoramento dos sintomas ao longo de pelo menos dois ciclos menstruais. Entre os sintomas mais comuns estão a irritabilidade, alterações de humor, depressão severa, dificuldade de concentração e sintomas físicos como dores musculares e inchaço. Para que o diagnóstico seja confirmado, pelo menos cinco desses sintomas devem estar presentes, sendo que um deles deve ser relacionado às alterações emocionais.

O tratamento do TDPM varia de acordo com cada paciente e pode incluir tanto abordagens farmacológicas quanto não farmacológicas. Medidas como atividade física regular, alimentação equilibrada e, em alguns casos, o uso de antidepressivos ou anticoncepcionais são recomendadas. É fundamental que o tratamento seja personalizado, considerando as necessidades e condições específicas de cada mulher.

O impacto na vida das mulheres

O TDPM pode causar um impacto profundo na vida pessoal e profissional, comprometendo relacionamentos e o desempenho no trabalho. Apesar de ser uma condição séria, muitas vezes é subdiagnosticada devido ao desconhecimento e à falta de acolhimento por parte de alguns profissionais de saúde. O tratamento adequado e o apoio médico são essenciais para que as mulheres possam lidar com os desafios impostos por esse transtorno.