Diga adeus à solteirice! O método japonês para ter um relacionamento saudável e duradouro que mudará sua vida

Se estiver à procura da sua cara metade e ainda não a encontrou, ou simplesmente teve azar nas relações, deve conhecer este método japonês que mudará a sua sorte no amor.

Todas sonhamos em ter um relacionamento saudável, estável e duradouro, mas não é algo fácil de alcançar em geral, pois por muitas razões acaba não funcionando.

No entanto, existe um método que você deve conhecer e que irá ajudá-lo a ter um relacionamento melhor, permitindo-lhe construir uma relação sólida e exemplar.

O método japonês para ter um relacionamento saudável e duradouro que mudará sua vida

Trata-se do método japonês kintsugi, que significa ‘reparação com ouro’ ou ‘unir com ouro’, e refere-se a reparar objetos de cerâmica quebrados com verniz de resina misturado com pó de ouro, prata ou platina.

Isso se aplica ao amor no sentido de que busca transformar as feridas do passado de ambas as pessoas no relacionamento, e não apagá-las.

Isso, com a intenção de não invalidar o seu passado nem o que viveram, mas pelo contrário, levá-lo em consideração e curar para seguir em frente e construir algo verdadeiro, duradouro e saudável.

Foi o psicólogo japonês Mark Travers quem incorporou este método japonês em relacionamentos amorosos, garantindo que, apesar do dano sofrido, uma pessoa pode ser feliz ao lado de alguém que a valorize e mereça.

Segundo o psicólogo, existem três chaves para se curar ao sair de um relacionamento difícil e começar um novo: celebrar a imperfeição, desenvolver a resiliência e transformar a dor.

E celebrar as imperfeições em um novo relacionamento permitirá que tenham um namoro mais saudável, real, com menos discussões, onde se amem e se aceitem mutuamente.

Quanto à resiliência, não se trata apenas de superar problemas, mas também de reparar e renovar, incorporando ferramentas na nova relação, como paciência, comunicação, cuidado e muito mais.

O ponto é curar e evoluir de forma independente, para depois construir um relacionamento sólido, onde não permitam que esses sentimentos e "fantasmas" do passado os perturbem e estraguem, mas sim permitam que construam algo bonito e duradouro.

Com este método, busca-se melhorar a interação no relacionamento, promovendo uma maior conexão como casal e criando laços mais fortes.