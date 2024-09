O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do Peso

Retire alguns pesos dos ombros e não tema se unir a quem ama para aproveitar a vida de verdade. É preciso encontrar a felicidade no presente e nas coisas simples, deixando de carregar aquilo que só tem sobrecarregado e abrindo espaço para a satisfação. Se liberte e nutra mais carinho, simplicidade e sinceridade em sua história.

Touro - Carta da Moralidade

É melhor ter mais cuidado com as aparências e ser sincero com a sua verdade. Não entre em lugares que exigem que você seja algo que não é. É importante saber se adaptar, mas não é nada benéfico viver com um disfarce para ser aceito.

Gêmeos – Carta da Consciência

A intuição e sua consciência se expandem agora, o fazendo enxergar verdades muito importante sobre você mesmo e sobre os outros. Permita que conclusões cheguem e prepare a sua energia para se renovar e encarar novos desafios.

Câncer - Carta da transformação

Novas ferramentas, realidades e objetivos trazendo transformações em sua vida. Seja mais flexível e não caia na mesmice de querer ser igual aos outros; escreva sua história e siga seu caminho sem medo de se desafiar ainda mais.