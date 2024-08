As mensagens deste sábado para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste sábado (31) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Nesta semana, você pode se sentir mais romântico(a) do que o habitual. Isso é ótimo, desde que o romantismo não ultrapasse a barreira da ilusão. Não construa castelos no ar! Não veja príncipes/princesas em sapos.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tatot destaca: Baixe as armas, tire a armadura e permita que essa fase tranquila se estenda indefinidamente.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Saiba desde já que, se você está esperando a resolução de algum imbróglio, o resultado de um exame ou concurso, ou aguardando alguma mudança em sua vida, há a possibilidade de que isso se concretize nesta fase.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O Tarot pede que, se nesta fase você se deparar com alguma circunstância menos positiva, não deixe que as lágrimas turvem sua visão nem que o desânimo impeça seus movimentos. Foque no objetivo.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot de hoje destaca para o signo de Aquário a importância de viver uma fase de tranquilidade e evitar excessos perigosos.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje destaca: Mostre-se mais. Se você não fizer isso, ninguém saberá do que é capaz. Provavelmente vai surpreender muita gente.

Com informações do site Selfie PT