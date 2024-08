4 perfumes masculinos nacionais ESSENCIAIS em uma coleção

Uma coleção de perfume de respeito precisa conter fragrâncias com aromas diferenciados e os 4 perfumes a seguir podem ser os melhores nesse quesito.

ANÚNCIO

Potentes, agradáveis e de boa qualidade, os aromas indicados a seguir são perfeitos para se destacar por onde você passar. Confira!

Malbec X - O Boticário

As notas de topo são: Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são: Cardamomo, Benjoim e Fator X. As notas de fundo são: Couro, Camurça, Âmbar e PatchouliAs notas de topo são: Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são: Cardamomo, Benjoim e Fator X. As notas de fundo são: Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli

Homem Elo - Natura

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Cardamomo, Bergamota, Folha de Cidra e Toranja. As notas de coração são: Vetiver, Cedro, Cipreste, Patchouli, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Sândalo. As notas de fundo são: Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Pralinê, Musgo e Almíscar.

Close Intention - Eudora

As notas de topo são: Cardamomo, Pimenta Preta, Hortelã e Limão. As notas de coração são: Gerânio, Cedro, Pera, Lavanda, Maçã e Néroli. As notas de fundo são: Nagarmota ou Óleo de Cipriol, Sândalo, Pralinê, Cashmeran, Camurça e Almíscar.

Essencial Único - Natura

As notas de topo são: Açafrão, Noz-moscada, Ishpink, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Cumarina, Benjoim, Ládano, Baunilha, Opoponax e Almíscar.