O poderoso ritual para que setembro chegue cheio de abundância e prosperidade

Realizar este ritual caseiro para atrair sorte extra a seu favor é muito simples, fácil e rápido. Além disso, pode ser feito em questão de minutos.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, não são necessários muitos materiais para esta cerimônia, o que torna a tarefa ainda mais simples.

Ao fazer este ritual, você poderá desbloquear o fluxo de dinheiro em sua vida e recebê-lo em abundância, o que lhe permitirá não só pagar dívidas, mas também poder viver bem durante todo o mês de setembro.

Abaixo você encontrará a lista de elementos necessários para realizar este poderoso ritual , bem como o passo a passo. Materiais:

Pedaço de papel branco sem linhas

Sal

Um prato

Antes de começar, é necessário esclarecer que para que este ritual funcione, deve ser realizado até o dia 31 de agosto.

A primeira coisa a fazer é pegar o pedaço de papel branco e anotar a quantia exata que você deve. Dobre o papel ao meio e escreva a seguinte oração: “Que a luz branca que emana do universo me ajude a pagar minhas dívidas”.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

ANÚNCIO

Coloque o papel no prato e cubra com sal. Deixe em uma mesa de luz por 7 dias seguidos. Durante esses dias, reze este mantra com muita fé: “Obrigado universo por me ouvir (fazer o pedido). Sei que muitas bênçãos estão a caminho. Está feito.”

Ainda de acordo com as informações, depois que a semana acabar, jogue o sal no vaso sanitário e queime o papel. Finalmente, sopre as cinzas ao vento.

Lembrando que se trata de um ritual sem nenhuma comprovação científica. Sua realização não garante dinheiro de forma assegurada.

Com informações do site Minuto Neuquen