Os melhores perfumes ‘esquecidos’ de O Boticário! Eles ainda fazem muito sucesso

Glamour Myriad (2015)

Um perfume com aroma exclusivo, pois são poucas pessoas que costumam utilizar Myriad, da linha Glamour. É envolto de notas frutais e florais e a nota de canela que sobressai.

As notas de topo são Ameixa, Pêssego, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Folha de Canela, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Almíscar e Baunilha.

Coffee Duo Woman (2018)

Este perfume já fez muito sucesso entre as mulheres e já foi altamente recomendado, mas atualmente está em baixa. Possui um aroma que encaminha para o lado caramelizado, com destaque para os acordes de café e leite.

As notas de topo são Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota. As notas de coração são Leite, Café, Jasmim Sambac, Orquídea, Ylang Ylang e Rosa e as notas de fundo são Benjoim, Sândalo, Almíscar e Patchouli.

Floratta My Blue (2022)

A linha Floratta é uma das mais famosas e recomendadas da marca O Boticário, contudo a versão My Blue corre por fora no quesito indicações. Possui uma saída aquática e parte para notas frutais. Se encaixa bem no uso diário.

As notas de topo são Notas Aquosas, Frutas Vermelhas, Melão, Melancia e Tangerina. As notas de coração são Íris, Lírio-do-Vale, Gerânio e Verbena e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Couro Branco, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Make B. Gold (2021)

Ofuscado por Make B. Rosé, é um perfume suave e fino, ideal para quem gosta de perfumes almiscarados. Se encaixa tanto no uso diário quanto noturno, principalmente em festas e eventos, porém deixa a desejar na baixa projeção.

As notas de topo são Framboesa, Bergamota e Violeta. As notas de coração são Magnólia, Íris, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo Australiano e Cedro.

*As indicações foram retiradas do canal do Youtube ‘Perfumando-se’ e os acordes do site ‘Fragrantica’.