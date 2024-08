O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do Renascimento

Compreenda que o seu caminho agora é se desapegar das recordações do passado que não o deixam encontrar o equilíbrio. Os momentos podem ser desafiadores, mas uma luz o ajudará a encontrar tranquilidade. Sua esperança e a astucia o fará renascer com muita energia para o novo.

Touro – Carta da Comparação

Não se compare mais e nem endureça o seu coração. Diante dos obstáculos e das fases difíceis, se adapte e afirme suas raízes, pois ao acreditar na sua força, será possível vencer qualquer coisa. Você conhece muito bem a sua história e seu coração, assim como outras pessoas também irão admirar sua grandeza.

Gêmeos – Carta dos Apaixonados

Cuidado para não entrar em ilusões e expectativas que não correspondem com a realidade. É preciso enxergar a verdade do presente para construir parcerias sinceras e de companheirismo, apoio e desenvolvimento. Tome iniciativas e abra mais o coração.

Câncer – Carta da Maturidade

Existem diversas etapas na vida e a de agora está muito ligada com o desenvolvimento da maturidade. É preciso evoluir em questões internas, externas e espirituais para aproveitar as oportunidades que estão chegando. Não tema as novas experiencias e expansões.