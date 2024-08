As revelações deste domingo para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste domingo (25) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca: Fortifique o seu emocional para que nada a/o afete. Qual é o foco agora? O que é importante agora? Pois é para aí mesmo que deve virar as baterias. O resto é dispersão.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot faz o seguinte alerta nesta fase: Faça um esforço para não perder as estribeiras nem a classe e se, por acaso, tiver de ter uma conversa mais séria que seja num ambiente controlado, de preferência em público.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Não se esqueça dos valores que pautam ou devem pautar a sua postura de vida. O mesmo é dizer: mantenha-se fiel aos seus princípios.

ANÚNCIO

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Receba de braços abertos os ensinamentos que estão disponíveis para quem deseja aprender. O desafio será que, durante este processo, provavelmente encontrará novas informações que podem sugerir maneiras diferentes de pensar e agir. No entanto, o tarot recomenda: Não as julgue como erradas de imediato.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot de hoje destaca o seguinte ponto para o signo de Aquário: À medida que você for fazendo as pazes com o passado, perdoando e aceitando sua história como ela é, muitas coisas vão mudar. Não se esqueça disso.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Dê espaço para conhecer melhor cada pessoa e situação que a vida põe à sua frente. Por alguma razão ela foi lá colocada. E não vale a pena dizer que são coincidências, porque quase de certeza que não são. Nem toda a gente fica na nossa vida, mas passa por alguma razão.

Com informações do site Selfie PT