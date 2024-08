As revelações deste sábado para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado (24) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot alerta: Afaste-se de cenários de guerra - que até podem ser mentais - e centre a sua atenção nas questões verdadeiramente importantes.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Esta semana, poderá surgir a oportunidade de esclarecer aquela situação, ideia ou acontecimento que tem ocupado sua mente. Em geral, o esclarecimento é libertador, pois não só resolve um enigma, mas também pode cimentar uma relação, seja ela profissional ou pessoal.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Tenha o bom-senso de avaliar bem as pessoas e as situações que lhe aparecerem nesta fase. Muitas vezes, somos surpreendidos com oportunidades que, no fundo, no fundo, sabemos bem que não são para nós.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O Papa faz um apelo ao crescimento, quer seja social, cultural, mas principalmente, espiritual. Ele é a consciência da nossa integração no Todo e na Sagrada Força, que nos permite atuar de forma mais íntegra na sociedade e na vida em geral.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A nossa confiança, a nossa fé e, principalmente, o nosso amor-próprio atraem e aproximam o que há de bom na vida. Muitas vezes, essa postura positiva e brilhante nos torna merecedores de bênçãos que nem esperávamos.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Para começar, viva de forma um pouco mais intensa; viva cada momento como se fosse o último. Tire proveito até daquelas situações ou daqueles momentos que parecem insignificantes.

Com informações do site Selfie PT