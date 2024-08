Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 20 e 32

Todo caminho nessa vida pede atenção e inteligência. Lembre-se que ninguém está longe o suficiente de perigos para não ser uma pessoa prevenida por natureza. Esperto é quem consegue evitar problema ao invés de dar espaço para ele se sentar na mesa com você.

Virgem – Cartas 21 e 19

Vitória confirmada na vida amorosa e relacionamentos. Aproveite esse momento para compartilhar o amor e o prazer. Se embeleze e coloque a simpatia para jogo, pois ela irá fazer toda a diferença.

Libra – Cartas 5 e 35

O que deve chegar ao fim só atrasa a vida se for adiado. Entenda as partidas e finalizações para poder focar no presente e fazer a mudança acontecer com prosperidade em sua vida.

Escorpião – Cartas 4 e 6

A magia é feita todos os dias com as palavras ditas, as intenções cultivadas e as atitudes que semeiam os resultados. Quem quer coisa boa tem que saber pedir e fazer por merecer, porque quem ouve as preces não dorme. Leve isso para a sua vida.