4 sinais de que seu namorado está com ciúmes mas tenta disfarçar

Muitas vezes você está em um relacionamento tóxico, onde seu namorado sente ciúmes, mas tenta disfarçar para que você não perceba, e aos poucos, ele te controla.

Por isso é importante que você detecte esses comportamentos que denunciam o ciúme em seu parceiro, pois é hora de colocar um fim nisso e fazer com que isso mude ou terminar o relacionamento.

Então, vamos te dizer quais são os comportamentos que um homem tem quando está com ciúmes de você, mas tenta disfarçar para que você não perceba.

Como saber se o seu namorado está com ciúmes, mas tenta disfarçar: 4 comportamentos que o entregam e devem te preocupar

Invente uma desculpa para não sair com seus amigos

Quando tem amigos e sai com eles sem o seu parceiro, ele pode sentir ciúmes e, em vez de te dizer e ser sincero, tenta evitar que vá com eles.

Para isso, inventa uma desculpa, seja planejando algo para fazerem juntos e ele dirá que é melhor do que sair com seus amigos, ou fingirá estar doente, ou até dirá que você está mais segura em casa, para que assim não saia com seus amigos.

Diz que você estará protegida se ele for com você para todos os lugares

Outro comportamento de um homem ciumento, mas que tenta disfarçar, é não querer que você vá a lugar nenhum sem ele, inclusive para o trabalho.

Por isso, ele tentará te manipular e dirá que você está mais protegida se estiver com ele, ou se ele estiver te acompanhando, com a intenção de ir a todos os lugares com você e te vigiar, sem que você perceba que ele está com ciúmes, mas fazendo você acreditar que ele te protege e se preocupa muito com você.

Ele pede seu celular com qualquer desculpa

Outro sinal que evidencia que o seu parceiro está com ciúmes e não confia em você é quando ele pede o seu celular com qualquer desculpa, seja para verificar algo, porque o dele supostamente não está funcionando, ou porque quer ligar para alguém e não tem saldo.

Mas, em vez de fazer qualquer uma das coisas que te disse, ele simplesmente procura suas conversas em todas as suas redes, incluindo o WhatsApp, para ver se está falando com algum homem, e isso não é saudável.

Ele pede para você mudar seu visual, dizendo que você ficará mais elegante com uma roupa que ele escolher para você.

Ele pede para você trocar de roupa, dizendo que ficará melhor com roupas que ele escolher para você

Para isso, ele te dirá que você parecerá mais elegante com certas roupas que ele escolher e considerar menos ousadas para você, e será uma maneira de controlar o que você veste.

Portanto, se o seu parceiro tiver algum desses comportamentos, é melhor você impor limites se quiser continuar com o relacionamento e pedir que isso mude, ou simplesmente se afastar.