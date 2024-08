Adeus unhas brancas! As unhas pretas são a tendência ousada para mulheres com mais de 50 anos e ficam muito elegantes

As unhas pretas se tornaram a tendência mais ousada de 2024 para mulheres com mais de 50 anos, deixando para trás as unhas brancas clássicas e delicadas.

Existem diferentes modelos que são muito elegantes e que irão ajudar você a rejuvenescer e parecer moderna e chique aos 50 anos ou mais.

O melhor desses designs é que ficam bem tanto em unhas longas quanto curtas e são fáceis de fazer, então você pode fazê-los em casa e nós te diremos como.

Designs de manicure preta para unhas impactantes e elegantes aos 50

Manicure francesa com coração

A manicura francesa nunca sai de moda e você não precisa usá-la apenas em tons brancos ou tons pastel, também pode optar por um preto para uma manicura elegante.

Você só precisa aplicar uma base brilhante e fazer uma linha preta nas pontas, e até mesmo desenhar alguns corações pretos em algumas unhas para dar um toque original.

Unhas pretas com brilhos

Nada mais glamoroso e sofisticado para exibir aos 50 anos do que uma manicure em tom preto com brilhos, que ficará bem tanto em unhas longas como em curtas.

Aplique um esmalte preto e por cima aplique um com brilhos e sele com um brilho para que fique chique e fashion e você vai se destacar com sua manicure em qualquer visual para onde quer que vá.

Unhas olhos de gato pretos

Também podes exibir unhas muito jovens, modernas e fashion que estão na moda e são as unhas de gato, em tom preto.

Este tipo de unhas parecem espelhadas e geram um brilho particular e muito elegante que fará você se destacar aos 50 anos e, além disso, combinará com tudo.

Unhas abstratas pretas

Outro design que você pode usar aos 50 é ter unhas abstratas em preto, que são muito fáceis de fazer.

Você apenas tem de aplicar uma base nude ou brilhante e desenhar linhas curvas ou retas, cada unha de forma diferente, e selar com brilho, e você terá um design original e perfeito.

Unhas pretas floridas

Mesmo que você pense que unhas floridas só podem ser usadas em branco ou tons claros, não é verdade, você também pode usar em preto.

Para isso, aplique uma base de esmalte preto e desenhe flores em branco em algumas ou em todas as unhas, dependendo do que você deseja, e pronto, você terá um design delicado e ousado.