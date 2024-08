A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Áries– Carta do Imperador

Não é o momento de nutrir rivalidades e problemas com outras pessoas por conta da teimosia. Esse comportamento pode estar afastando relações importantes tanto fisicamente como emocionalmente. É hora de dar o seu melhor e ter muita paciência. No trabalho, essa maior precaução com as atitudes pode evitar demissões.

Touro – Carta da Estrela

Existem fases que precisam ser finalizadas em sua vida, com aceitação e tranquilidade. Lembre-se que a prosperidade será atraída quando o espaço para novas energias for feito e oportunidades mais sólidas e duradouras chegarão. Entenda que aquilo que depende de você, deve ser decidido com firmeza e maturidade.

Gêmeos – Carta O Carro

ANÚNCIO

Existem pessoas ou situações que pedem sua atenção. Lembre-se de não adiar os problemas e começar a se movimentar para resolver a própria vida da melhor forma. Por mais difícil que pareça, é hora de agir para deixar de perder tempo e se libertar.

Câncer – Carta do Louco

Não se deixe mais influenciar por aquilo que é apenas ilusão. É hora de olhar para a realidade com foco e compreender como os obstáculos podem ser ultrapassados de verdade. Olhar para certos medos nunca é fácil, mas será o que construirá a verdadeira tranquilidade em sua vida.