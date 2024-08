Quer fortalecer sua energia espiritual? Aproveite a Super Lua Azul para fazer estes rituais

Agosto se ilumina com a Super Lua Azul, que chega com o brilho mais intenso para iluminar a abóbada celeste e nos carregar com as energias de abundância, amor e prosperidade.

É chamada também de Super Lua do Esturjão, porque os povos indígenas da América do Norte a associavam à abundância de peixes nos Grandes Lagos. Este ciclo lunar marcava o momento perfeito para armazenar alimentos e se preparar para os meses mais frios.

Atualmente, sua forte energia no mundo espiritual e astrológico é aproveitada para atrair a prosperidade para nossas vidas e nutrir nossos sonhos.

Para recebê-la neste 19 de agosto e pelos dias em que iluminará o céu, recomendamos estes três rituais para que suas boas vibrações nos ajudem com a abundância, a força interior e a gratidão.

Ritual de Força Interior

O que você precisa

Uma vela vermelha

Uma pedra de jaspe vermelho ou ágata

Um espaço tranquilo.

Como fazer

Acenda a vela e segure a pedra em suas mãos.

Visualize uma raiz profunda que te conecta com a terra, proporcionando estabilidade e força.

Repete afirmações positivas como: "Eu sou forte, eu sou capaz, supero qualquer obstáculo".

Por que funciona

A vela simboliza a sua força interior, enquanto a pedra o ancora à energia da terra. Afirmações positivas reprogramam sua mente subconsciente para atrair confiança e determinação.

