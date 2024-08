Perfume de maionese? A nova fragrância exótica que está causando sensação

Se você é uma dessas mulheres exóticas que procura deixar uma marca e fazer a diferença, então agora poderá fazê-lo ainda mais com um exótico perfume que foi lançado em 14 de agosto e que promete ser uma grande sensação. Trata-se do Will Levis N° 8, inspirado na maionese, sim, no molho emulsionado.

É um perfume unissex, fabricado pela K. Luxury Fragrances, baseado na experiência compartilhada pelo jogador de futebol americano da NFL, Will Levis. O número é o mesmo que o atleta usa em sua camisa durante cada jogo. É uma fragrância com notas de baunilha, com um toque aromático, talcado, fresco e doce, de acordo com a descrição do site Fragrantica.

A marca foi inspirada por declarações controversas que Will fez no X, quando afirmou que de manhã adora tomar café com uma colher de maionese. Foi por isso que a popular marca de molhos, Hellmann’s, aproveitou para misturar o melhor desses dois alimentos e lançar uma nova fragrância, que se esgotou no mesmo dia do seu lançamento.

Cheira mal? Isso é o que dizem os especialistas

“A fragrância se abre com uma explosão brilhante e picante de limão ácido que proporciona uma introdução refrescante e limpa. No coração da fragrância, encontra-se um ousado acorde de maionese. (...) Como complemento da maionese, um toque de salsa adiciona um elemento fresco e herbáceo ao coração do aroma. A qualidade verde e aromática da erva realça a fragrância com um tom natural e terroso que lembra um prato bem preparado”, descreve o portal do perfume.

Perfume de Maionese A marca Hellmann's criou seu perfume unissex de maionese chamado Will Levis N°8, em homenagem ao jogador da NFL que o inspirou. Esgotou no mesmo dia do lançamento (https://willlevisnumber8.com)

No entanto, também adicionaram "sutis nuances de café que proporcionam um toque robusto e ligeiramente amargo cheio de profundidade e calor. Uma base sensual de almíscar se entrelaça, a fragrância é complementada com baunilha cremosa, que proporciona um final doce e reconfortante. Este tom equilibra a acidez do limão e a cremosidade da maionese, criando uma mistura harmoniosa que é ao mesmo tempo atraente e intrigante".

A fragrância vem em uma única apresentação de 30 ml, por um valor de 8 dólares, embora já tenha se esgotado, apesar de apenas ser vendido um frasco por pessoa, para aqueles que receberão no final deste mês. Mas, como realmente cheira. Os colegas do Levis usaram e disseram a La Presse, em uma nota publicada pela ‘La Marca’, que “eles estão tão surpresos que não cheira, sabe, desagradável, e cheira bem”.

O atleta afirmou que ficou surpreso porque se esgotou muito rapidamente, mas achou ótimo porque o dinheiro será destinado a uma causa beneficente, embora não tenha especificado qual.