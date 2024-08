O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Leão – 12 de Paus

A vida pode se movimentar com o aumento de responsabilidade e seriedade. Esse é o caminho para a estabilidade e é hora de não fugir dos seus afazeres. Construa sua confiança e não arrisque perder oportunidades por medo.

Virgem – Carta 7 de Ouros

Você perde muito quando deixa a ganância ou ambição tomar conta. Saiba mediar as coisas com consciência para não entrar em negócios nos quais pode sair perdendo. Problemas com ciúmes levam a desequilíbrios.

Libra – 4 de ouros

Com inteligência e planos será possível lucrar e conseguir avanços financeiros. Um presente ou recompensa pode chegar. Maior bem-estar na vida. Apenas tenha cuidado com a avareza e o egoísmo.

Escorpião– 10 de espadas

A justiça chega para aqueles que a buscam e merecem. Cuidado apenas com pessoas que manipulam as coisas; seja cauteloso e prevenido para não cair em problemas. Evite seguir em situações conflitantes que os outros já abandonaram.