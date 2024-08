O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries – 8 de espadas

Atenção com os obstáculos que se apresentam, pois eles podem render estresses. Resolva asa questões e não desconte em vícios ou atitudes explosivas que podem ser destrutivas. É hora de superar dependências físicas e emocionais.

Touro - 2 de copas

Chances de novas chances no amor e relações sedo retomadas. Acredite nas perspectivas positivas e continue tenha segurança para viver as conexões se iniciam com muita compatibilidade.

Gêmeos – Carta 10 de Paus

Pessoas que entram em sua vida e podem vir de longe. Permita que o carisma e a confiança nasçam para serem usados a seu favor. Novos movimentos e notícias que entregam energia na vida.

Câncer – 3 de ouros

Uma nova fase começa e ela motivará iniciativas. É hora de realizar o que quer e seguir um caminho mais favorável até os objetivos. Saiba formar e organizar os afazeres, pois quem planeja será melhor recompensado.