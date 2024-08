Método japonês ajuda a perder peso bebendo água; veja como aplicar

A busca por métodos eficazes para perder peso levou muitas pessoas a explorar técnicas de diversas culturas. Entre essas práticas, destaca-se o método Sayu, de origem japonesa, que sugere que o consumo específico de água pode auxiliar no emagrecimento. No entanto, é importante entender que essa técnica não é uma solução milagrosa, mas sim uma prática que requer disciplina e deve ser acompanhada por uma alimentação equilibrada e exercícios regulares.

De acordo com a publicação do O Globo, o método Sayu consiste em beber entre quatro e cinco copos de água à temperatura ambiente todas as manhãs, logo ao acordar, ainda em jejum. Após a ingestão da água, recomenda-se esperar cerca de 45 minutos antes de consumir qualquer alimento sólido. Ao longo do dia, o consumo de água deve continuar conforme as necessidades do corpo, evitando exageros. Para aqueles que não têm o hábito de ingerir grandes quantidades de água, o ideal é começar com um ou dois copos e aumentar gradualmente até atingir a quantidade recomendada.

A eficácia do método e seus benefícios adicionais

Os defensores do método Sayu afirmam que essa prática pode contribuir para a perda de peso ao melhorar a saúde intestinal, promover a eliminação de toxinas, reduzir a retenção de líquidos e diminuir o risco de doenças como diabetes e hipertensão. Contudo, a perda de peso proporcionada pelo consumo de água ocorre de maneira indireta, já que a água ajuda a melhorar a digestão, aumenta a sensação de saciedade e pode substituir bebidas calóricas, como refrigerantes e sucos açucarados.

Um estudo realizado pela Universidade Autônoma de Baja California, no México, sugere que o consumo regular de água pode auxiliar na perda de até 5% do peso corporal. No entanto, os pesquisadores enfatizam que esses resultados não são conclusivos o suficiente para afirmar que a água, por si só, é um agente eficaz no emagrecimento. Assim, é fundamental que a prática do método Sayu seja complementada por uma alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas para que os resultados desejados sejam alcançados de maneira sustentável e segura.