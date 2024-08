Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Para o signo de Sagitário, a carta ‘Força’ do tarot revela que você enfrentará momentos intensos nesta semana. No entanto, terá energia para conseguir superar tudo.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Esse é o seu ano, não ande com pessoas que não te deixam nada. Encontre do seu jeito. São momentos de amadurecer, de ter coragem de tomar decisões, mas são coisas que vão te dar felicidade.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta ‘Roda da Fortuna’ nos diz que você estará no topo, será uma semana de crescimento. Tudo já está no passado. Não pense em questões negativas. Deus vai lhe dar o milagre que você espera, peça esse milagre.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Siga em frente, não pare em nada. Boas vibrações estão dominando você, o que significa que uma recompensa financeira está chegando. Deixe de lado o ciúme.

